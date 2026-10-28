Sıralama da belirlendi

Demokrat Parti (DP) milletvekili adayları onaylanırken, seçim bölgelerindeki sıralamaları da belirlendi.

DP’den verilen bilgiye göre; aday adaylarının başvuruları, parti içi demokratik süreçler ve ilçelerin değerlendirmeleri doğrultusunda önce Merkez Yönetim Kurulunda onaylandı, ardından da Parti Meclisi onayına sunuldu. Yapılan değerlendirme ve oylamalar sonucunda Demokrat Parti’nin milletvekili aday listeleri kesinleşti.

DP MYK ve Parti Meclisi tarafından onaylanan milletvekili adayları şu şekilde:

Lefkoşa: 1.Hasan Tosunoğlu, 2.Halil Bakkaloğlu, 3.Serhan Aktunç, 4.Halil İbrahim Seçer, 5.Özlem Dinçoğlu, 6.Ferdi Tenekeci, 7.Pınar Bıçaklı, 8.Esra Topal Boral, 9.Cengiz Demir, 10.İrem Erdal, 11.İlter Ömeroğlu, 12.Aslı Parlak, 13.Emre Egemen, 14.Emine Karpuz, 15. Erkan Dönmez, 16.Remzi Gardiyanoğlu.

Gazimağusa: 1.Fikri Ataoğlu, 2.Şansel Fırtınaer, 3.İlker Edip, 4.Ayşe Akın, 5.Oğuz Akançay, 6.Ali Koruk, 7.Özge Bertuğ Saygıner, 8.Aysel Uzun, 9.Fatma Hamzalar, 10.Sinem Demir Öz Davut, 11.Zülfikar Karataş, 12.Caner Kaya.

Girne: 1.Serhat Akpınar, 2.Harun Demir, 3.Nazan Ulukök, 4.Özgür Türk, 5.Erhan Donatmış, 6.Mustafa Serhat Özçelik, 7.Barbaros Özkaptan, 8.Efe Karahan Şahin, 9.Murat Göçer, 10.Nazıma İbragimova Kaya, 11.Besire Bacı, 12.Kurtuluş Çamlıbelli.

İskele: 1.Mustafa Erbilen, 2.Korhan Ekcan, 3.Mehmet Uğur Gözükeleş, 4.Mazlum Kortaş, 5.Sert Ağca.

Güzelyurt: 1.Pembe Gökdağ, 2.Halit Kızılkanat, 3.Gül Çakır. Lefke: 1.Nadir Tahsildaroğulları, 2.Mehmetali Kozan.

