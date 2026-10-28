YDP’nin milletvekili  aday listesi kesinleşti

Yeniden Doğuş Partisi’nin (YDP) 6 Aralık Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’nde yarışacak milletvekili adayları ve bölgelere göre sıralamaları kesinleşti.

YDP’den verilen bilgiye göre, bölgelere göre milletvekilleri sıralamaları şöyle belirtildi:

Lefkoşa: 1. Erhan Arıklı, 2. Bertan Zaroğlu, 3. Ömer Çete, 4. Enver Öztürk, 5. Sinan Tuğantemir, 6. Mehmet Kibaroğlu, 7. Figen Yaman Lesinger, 8. Kazım Kafaoğlu, 9. Mustafa Ambar, 10. Saim Bağrıaçık, 11. Yılmaz Kaldırım, 12. Şaban Dağ, 13. Hatice Özler Şahin, 14. Eda Yenen, 15. Barış Demirkıran ve 16. Sinem Tip.

Gazimağusa: 1. Turan Büyükyılmaz, 2. Talip Atalay, 3. Abdülkadir Yiğit, 4. Mehmet Aktaş, 5. Dürdane Abi Acu, 6. Ufuk Özel, 7. Serdar Demir, 8. Aykut Günel, 9. Latif Akça, 10. Mustafa Tan, 11. Zümriye Gürakar ve 12. Türkan Ervar.

Girne: 1. Mehmet Tunçtürk, 2. Fuat Tek, 3. Türel Özer, 4. Sinan Güneş, 5. Fatma Pehlivan, 6. Hacı Ali Özdemir, 7. Ramazan Karal, 8. Sami Güneş, 9. Orhan Durgut, 10. Ersin Mengünoğlu, 11. Gamze Peler ve 12. Ayşe Öztürk.

İskele: 1. Ömer Tatlı, 2. İsmet İlkhan, 3. Erhan Alar, 4. Salih Taner ve 5. Gültekin İslamoğlu.

Güzelyurt: 1. Hakan Bozkurt, 2. Elmas Süzgen ve 3. Ahmet Çetin.

Lefke: 1. Seniha Öztoprak ve 2. Elif Karakuş.



Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2026, 09:57