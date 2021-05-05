Tümü geri döndü

Turizm sektörünün canlandırılması için geçtiğimiz nisan ayında başlatılan kapalı devre turizm başarıyla devam ediyor.

Kapalı devre turizm kapsamında 7 günde 399 kişinin ülkeye geldiği belirtildi. Geride bırakılan haftada ülkeye gelen yolcuların 3 gün kaldığı, tümünün ülkesine döndüğü bildirildi.

Öte yandan “Güvende Kal” uygulaması kapsamında son 24 saatte 55 kişiye bileklik takıldığı açıklandı.

Turizm ve Çevre Bakanlığı, geçen hafta boyunca kapalı turizm sistemi ile 399 kişinin turist olarak adaya gelip, konakladığını açıkladı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, üç günlük seyahat kapsamında 29 Nisan tarihinde 1 charter uçuşla 105 kişi giriş yaptı ve yolcuların tümü 2 Mayıs tarihinde ülkeden ayrıldı.

Ardından 30 Nisan tarihinde gerçekleşen charter uçuşlarla 294 kişi ülkeye giriş yaptı, bu kişilerin 190’u erken dönüş yaparak, 2 Mayıs tarihinde adadan ayrıldı, geriye kalan 100 yolcu ise 3 Mayıs tarihinde ülkelerine geri döndü.

30 Nisan tarihinde ülkeye giriş yaptığı sırada 1 kişinin PCR test sonucunun pozitif çıkması sonucu, 3 temaslısı ile birlikte ambulans uçakla geri dönüşü sağlandı.



Açıklamaya göre, gelen yolculara yapılan PCR test sonuçlarına göre otellerde konaklamalarına izin verilerek tümüne “Güvende Kal Karantina Takip Sistemi” ile bileklik takıldı.

Bileklik uygulamasıyla takip

“Güvende Kal” uygulaması kapsamında son 24 saatte 55 kişiye bileklik takıldığı, bin 942 bilekliğinin takibinin sonlandırıldığı ve takip edilen toplam bileklik sayısının 829 olduğu bildirildi.

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar ise şunlar:

Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı: 55

Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı: 315

Takip edilen toplam bileklik sayısı: 829

Takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı: Bin 942