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Arıklı görevi Atun’a devretti

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Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nda devir teslim yapıldı 

Arıklı görevi Atun’a devretti
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Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı görevi, UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’nun başbakanlığında kurulan UBP-DP koalisyon hükümetinde Ekonomi ve Enerji Bakanlığı görevini üstelenen Sunat Atun’a devretti.
Devir teslim töreninde konuşan Erhan Arıklı, Atun’u tebrik ederek, başarılar diledi.

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Atun’un tecrübelerinin ve yaptıklarının takibini yapmaya çalıştıklarını söyleyen Arıklı, KIB-TEK konusunda atılan adımlara değinerek, bu konuda Atun’un da hassasiyeti olduğunu bildiğini belirtti.
Arıklı, “Huzur içinde görevi size teslim ediyorum” dedi.
Ekonomi ve Enerji Bakanlığı görevini devralan Sunat Atun da devletin kalıcı, görevlerin geçici olduğunu, bakanlık görevini 4 kez devralıp devrettiğini, şimdi beşinci kez devralmakta olduğunu söyledi.

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