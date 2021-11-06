Can kaybı olmadı

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 14 bin 475 Covid-19 testi yapıldı ve 100'ü yerel 116 pozitif vakaya rastlandı, 109 kişi ise taburcu edildi. Güney Kıbrıs’ta ise son 24 saatte yapılan 56 bin 230 test sonucunda 227 yeni vaka saptandı.

KKTC Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, 16 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları oldukları ve bu süre içinde gözetim altında bulundukları belirtildi.

100 yerel vakadan 30’u Lefkoşa, 30’u Girne, 32’si Gazimağusa, 5’i İskele, 2’si Güzelyurt, 1’i Lefke bölgesinden.

Covid-19 genel tablo

Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.611.200. Toplam Vaka Sayısı: 23.184. İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 21.681. Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1416. Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 50. Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı: 1359. Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 89. Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7.

Aşı ve bileklik

Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde dün bin 288 aşı yapıldığını da kaydetti.



Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar da şöyle:Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 408. Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 500.Güvende Kal Genel tablo; Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6385. Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 77.631.

Güneydeki durum

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 56 bin 230 test sonucunda 227 yeni vaka saptandı.

Rum Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte hayatını kaybeden olmadığını, toplam vaka sayısının 125 bin 640’a yükseldiğini açıkladı.

Açıklamada ayrıca, hastanelerde tedavileri süren 73 hastadan 27’sinin durumunun kritik olduğu ifade edildi.