Ülke genelinde dün sabahtan bugün saat 06:00’ya kadar polis tarafından yapılan denetimlerde; 20 kişinin gece saat 21:00’den sonra olmak üzere sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği ve sokağa çıkan 7 kişinin yasağa rağmen maske takmadığı tespit edildi.
Bahse konu şahıslar tutuklandı. Polisin olaylarla ilgili soruşturması devam ediyor.
Sokağa çıkma yasağını takmıyorlar
Polis denetimlerinde son 24 saatte 20 kişinin gece saat 21:00’den sonra olmak üzere sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği belirlendi
Ülke genelinde dün sabahtan bugün saat 06:00’ya kadar polis tarafından yapılan denetimlerde; 20 kişinin gece saat 21:00’den sonra olmak üzere sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği ve sokağa çıkan 7 kişinin yasağa rağmen maske takmadığı tespit edildi.
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