Sokağa çıkma yasağını takmıyorlar

Ülke genelinde dün sabahtan bugün saat 06:00’ya kadar polis tarafından yapılan denetimlerde; 20 kişinin gece saat 21:00’den sonra olmak üzere sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği ve sokağa çıkan 7 kişinin yasağa rağmen maske takmadığı tespit edildi.

Bahse konu şahıslar tutuklandı. Polisin olaylarla ilgili soruşturması devam ediyor.