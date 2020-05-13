Sokağa çıkma yasağını takmıyorlar

Polis denetimlerinde son 24 saatte 20 kişinin gece saat 21:00’den sonra olmak üzere sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği belirlendi

Sokağa çıkma yasağını takmıyorlar
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Ülke genelinde dün sabahtan bugün saat 06:00’ya kadar polis tarafından yapılan denetimlerde; 20 kişinin gece saat 21:00’den sonra olmak üzere sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği ve sokağa çıkan 7 kişinin yasağa rağmen maske takmadığı tespit edildi.
Bahse konu şahıslar tutuklandı. Polisin olaylarla ilgili soruşturması devam ediyor.  

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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