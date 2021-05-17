Sokağa çıkma yasağı bir saat geç başlayacak

Bir süredir 21.00 - 05.00 olarak uygulanan sokağa çıkma yasağı, bugünden itibaren 22.00- 05.00 olarak uygulanacak. 23 Mayıs Pazar günü ise tam gün sokağa çıkmak yasak olacak.

Coronavirüs önlemleri çerçevesinde alınan ek tedbir kararları bugünden itibaren uygulanacak. Buna göre; Pazartesi-Cumartesi 22.00 ile 05.00 saatleri arasında ve Cumartesi saat 22.00 ile Pazartesi 05.00 saatleri arasında, temel ihtiyaçların karşılanması haricinde sokağa çıkma yasak olacak.

27 Mayıs’tan itibaren 23.00’te başlayacak

Ülkede görülen vaka sayılarına göre aksi bir karar üretilmemesi halinde ise, 27 Mayıs’tan itibaren haftanın tüm günleri 23.00- 05.00 saatleri arasında temel ihtiyaçların karşılanması haricinde sokağa çıkma yasağı uygulamasına geçilecek. Perakende ve mağazacılık hizmetleri ve kapalı olarak belirtilmeyen tüm hizmetler ve sektörler bugünden itibaren 08.30-21.00 saatleri arasında açık olacak. Marketler 07.00-21.00, restoranlar, kafe, pastane ve meyhaneler 10.00-21.30 saatleri arasında hizmet verecek. Tedarik zinciri sipariş alma, raf tanzim ve teşhir işlemleri ise 08.00-21.00 saatleri arasında yapılabilecek.

Canlı müzik başlıyor, nargile yasak…



Restoranların, pastanelerin, kafelerin ve meyhanelerin kapalı alanlarının azami üçte birinin kullanımına devam edilmesi yönündeki kural ile belirtilen sektörlerde nargile kullanımı yasağı devam ederken, canlı müzik ile ilgili yasak kalkacak. Alınan karara göre, restoranların, pastanelerin, kafelerin ve meyhanelerin açık alanlarında canlı müzik yapılabilecek. Canlı müzik yapacak müzisyenler her yedi günde bir PCR testlerini yineleyecek. Öte yandan, seyircisiz spor müsabakalarına da, ilgili federasyonlar ile hazırlanacak olan taahhütname imzalanarak başlanacak. Deniz gezi tekneleri de kapasitelerinin üçte biri kadar yolcu olacak şekilde hizmet vermeye başlayacak. Tur teknesinde görev yapan personel de yedi günde bir PCR testlerini yineleyecek.

İnternet kafeler yarın açılıyor

İnternet kafeler ise yarın açılacak. İnternet kafelerde çalışan kişilerin PCR testlerini yaptırmaları ve internet kafelere giriş yapan kişilerin kayıt altına alınması zorunlu. Kişiler bilgisayarları azami 2 saat kullanabilecek.

Ülkede görülen vaka sayılarına göre aksi bir karar üretilmemesi halinde hazırlanacak olan taahhütnamede belirtilen kurallar çerçevesinde, açık alanda yapılacak nişan, nikah, düğün, sünnet törenlerinin ise 27 Mayıs’tan itibaren yapılmalarına karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2021, 10:03