5 kişiyi kandırdı

Pakistan’da bulunan bir şahsa çalışma ön izni çıkaracağı vaadinde bulunarak, bin 500 Euro alan Arnan Gill’in başka vukuatları da ortaya çıktı. Zanlının çalışma izni çıkaracağını söyleyip, Lefkoşa’da 3 kişiden toplam bin dolar ile 8 bin Euro aldığı açıklandı.

Zanlı ile ilgili Lefke ve Demirhan bölgelerinde de 2 şikayet daha olduğu belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, 19 Eylül 2023 tarihinde Arnan Gill’in dolandırmak kastı ile Aamir Sheraz’ın Pakistan’daki arkadaşına ön izin çıkaracağı gerekçesi ile Kıbrıs İktisat Bankasına ait sahte banka teminat mektubunu düzenlediğini söyledi.

Polis, zanlının hazırladığı sahte evrakı Sheraz’a verip bin 500 Euro nakit parayı sahtekarlıkla temin ettiğini açıkladı. Polis, şikayetin 26 Eylül 2023 tarihinde yapıldığını, zanlının aynı gün tutuklanarak, hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti.

Polis memuru, yapılan soruşturma sonucu zanlının aynı yöntemle Bangladeşli bir şahsı daha dolandırıp, bin dolar aldığının tespit edildiğini açıkladı. Polis memuru, zanlının iki kez mahkemeye çıkarılarak, hakkında toplam 8 gün tutukluluk emri alındığını belirtti.

Tüm bölgelerde çalıştı

Polis memuru, bu süre içerisinde Muhammed isimli bir şahsın daha şikayetçi olduğunu, zanlının kendisine pasaport ve çalışma izni çıkaracağını söyleyerek, 6 bin 500 Euro aldığını söylediğini aktardı. Polis, Lefkoşa bölgesinden 3, Demirhan’da bir ve Lefke’de de bir kişinin zanlıdan şikayetçi olduğunu belirtti.

Polis, bu nedenle zanlı hakkında Lefke’de de dosya tazmin edildiğini ifade etti. Polis memuru, zanlının banka hesaplarının ve cep telefonunun incelemeye aldığını, şikayetlerin artabileceğini dile getirdi.

Uzun süredir kaçak

Polis memuru, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 30 Eylül 2021 tarihinde 60 günlük öğrenci vizesi ile ülkeye geldiğini ancak okula hiç kayıt yaptırmadığını, 2021 yılı Aralık ayından beri ülkede kaçak yaşam sürdüğünü söyledi.

Polis memuru soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade ederek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Talebi değerlendiren mahkeme, zanlının tutuklu yargılanmasına, bu amaçla 2 ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.