İlk sıra Lefkoşa’nın

KKTC’de son 24 saatte 6 bin 70 test yapıldı ve 21'i yerel 25 pozitif vaka belirlendi. 29 kişi taburcu edildi.
Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre, 4 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarından. 10 kişi Lefkoşa, 8 kişi Girne, 2 kişi Gazimağusa, 1 kişi Güzelyurt bölgesinden.
Vakaların bölgelere göre dağılımı:
Lefkoşa: K. Kaymaklı-1/ Göçmenköy-1/ Marmara-1/ Gönyeli-3 / Yiğitler-1/ Kızılay-1 / Ortaköy-2.
Girne: Merkez- 2 / Alsancak-2 / Doğanköy-1/ Lapta-1/ Beylerbeyi-2.
Gazimağusa: Mutluyaka-1 / Sakarya-1.
Güzelyurt: Aydınköy-1.
22 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu:
Dün Yapılan Test Sayısı: 6070
Dün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 25
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı:-
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4
Yerel Vaka Sayısı: 21
İyileşip dün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 29
Dün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1. 152.490
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6712
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 314
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 16
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 282
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 15
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1
Güvende kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 405
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 67
Güvende kal genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1351
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 5322
Güney Kıbrıs’ta 1 can kaybı
Öte yandan Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 61 bin 609 test sonucunda 91 yeni vaka belirlendi, 95 yaşındaki kadın hasta da hayatını kaybetti. Son verilerle birlikte toplam can kaybı 353’e, vaka sayısı ise 71 bin 836’ya yükseldi. Rum yetkililer, tedavisi süren 115 hastadan 44’ünün durumunun ciddi olduğunu da belirtti.