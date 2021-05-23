İlk sıra Lefkoşa’nın

KKTC’de son 24 saatte 6 bin 70 test yapıldı ve 21'i yerel 25 pozitif vaka belirlendi. 29 kişi taburcu edildi.

Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre, 4 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarından. 10 kişi Lefkoşa, 8 kişi Girne, 2 kişi Gazimağusa, 1 kişi Güzelyurt bölgesinden.

Vakaların bölgelere göre dağılımı:

Lefkoşa: K. Kaymaklı-1/ Göçmenköy-1/ Marmara-1/ Gönyeli-3 / Yiğitler-1/ Kızılay-1 / Ortaköy-2.

Girne: Merkez- 2 / Alsancak-2 / Doğanköy-1/ Lapta-1/ Beylerbeyi-2.

Gazimağusa: Mutluyaka-1 / Sakarya-1.

Güzelyurt: Aydınköy-1.

22 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu:

Dün Yapılan Test Sayısı: 6070

Dün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 25

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı:-

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4

Yerel Vaka Sayısı: 21

İyileşip dün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 29

Dün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1. 152.490

Toplam Vaka Sayısı: 7059

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6712

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 314

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 16

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 282

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 15

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1

Güvende kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 405

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 67

Güvende kal genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1351

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 5322

Güney Kıbrıs’ta 1 can kaybı

Öte yandan Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 61 bin 609 test sonucunda 91 yeni vaka belirlendi, 95 yaşındaki kadın hasta da hayatını kaybetti. Son verilerle birlikte toplam can kaybı 353’e, vaka sayısı ise 71 bin 836’ya yükseldi. Rum yetkililer, tedavisi süren 115 hastadan 44’ünün durumunun ciddi olduğunu da belirtti.