‘Sorunları çözeceğiz’

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Ulusal Birlik Partisi (UBP) Belediye Başkan Adayı Mehmet Aktunç, UBP belediye meclis adaylarıyla Ortaköy, Marmara ve Taşkınköy spor kulüplerini ziyaret etti, kulüp yöneticileriyle görüş alış verişinde bulundu.

Aktunç, hayata geçirecekleri projelerle Lefkoşa’da yeni bir döneme girileceğini ifade etti.

Bu şehirde yaşayan herkesin daha iyi bir hayatı hak ettiğini söyleyen Aktunç, Lefkoşa’nın başkent kimliğine uygun bir yönetim anlayışına kavuşması gerektiğini belirtti. “Lefkoşa’ya başkent gibi bakılmalı" diyen Aktunç, belediyecilik anlayışlarının günü kurtarmaya yönelik geçici uygulamalara dayanmadığını belirtti.

Kentte yıllardır devam eden sorunların bazılarının artık normalleştiğini kaydeden Aktunç, “Asla günü kurtaran çözümler ortaya koymayacağız. İnsanlarımızın sorunlara alışmış olması durumunu ortadan kaldıracağız” ifadelerini kullandı.

