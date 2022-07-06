Zararı kim ödeyecek?

Hüseyin ÇİÇEK

Ülke genelinde yaşanan elektrik kesintileri iş dünyasına da zarar verdi. Saatlerce süren kesintiler nedeniyle marketlerdeki buzluklar çalışmadı, içerisinde muhafaza edilen ürünler heba oldu. Fırınlardaki hamurlar, buzluklardaki etler de çöpe atıldı. Gazimağusa’da fırın işleten Behzat Demirtaş, son 2 günde birçok kez elektrik kesintisine maruz kaldıklarını ifade ederek, 300 kilo hamuru çöpe attım,30 bin lira zarara uğradım” dedi. Mehmet Kasap ise buzluklar çalışmadığı için bozulan 15 kilo eti çöpe atmak zorunda kaldığını ifade etti.

Diyalog’a konuşan fırın işletmecisi Behzat Demirtaş ile Mehmet Kasap, zararlarının büyük olduğunu söyleyerek, “Kaybımızı kim ödeyecek” diye sordu.

Behzat Demirtaş: 30 bin TL’nin üzerinde zararım var

Fırın işletmecisi Behzat Demirtaş, önceki gün 06.00- 10.00, 14.00- 17.20 ve 19.30 -23.30 saatleri arasında 3 kez elektrik kesintisi yapıldığını söyledi. Demirtaş, sabaha karşı 04.00 sıralarında da kesinti olduğunu ve saat 08.00’e kadar sürdüğünü dile getirdi. Toplamda 14 saatlik elektrik kesintisine maruz kaldığını ve 30 bin TL’nin üzerinde zarara uğradığını dile getiren, Behzat Demirtaş, 300 kilo hamuru çöpe dökmek zorunda kaldığını anlattı. Demirtaş, bunların 10 bin TL’lik kısmının simit ve poğaça tarzı hamur olduğunu ifade etti.

Manevi zararımız da büyük

Maddi zararın bir şekilde karşılanabileceğini belirten Demirtaş, 2 gündür toptan ve perakende olarak satış yapamadıklarını bunun da müşterilere karşı bir güven kaybı oluşturduğuna dikkat çekti ve “bizim için en büyük zarar budur” şeklinde konuştu. Herşeyin ateş pahası olduğu bu günlerde hiç hesapta yokken 100 bin TL’ye jenaratör sparişi vermek zorunda kaldıklarını da kaydeden Demirtaş, önceden 2 bin TL olarak ödedikleri elektrik faturasına son aylarda 10 bin TL ödediklerini belirtti. Demirtaş, ödemiş oldukları faturaya karşı hizmet beklediklerini vurguladı ve “kesinti yapılacaksa önceden saati ve süresi belirtilsin biz de ona göre tedbirimizi alalım ve zarar etmeyelim” ifadelerini kullandı.

Mehmet Kasap: Etleri çöpe attım

Elektrik kesintilerinden dolayı mağdur olan Mehmet Kasap ise buzluklar çalışmadığı için bozulan

15 kilo eti çöpe atmak zorunda kaldığını ifade etti. Elektrik olmaması nedeniyle dolaptaki etlerin bozulduğuna dikkat çeken Kasap, “Zararımız çok büyük, yazıklar olsun” şeklinde konuştu.