Soruşturma bitmedi

Lefkoşa’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan Abdurrezak Dolgun ve Sabrı Işık dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada ilk etapta Abdurrezak Dolgun'un yakalandığı, üzerinde bulunan uyuşturucu maddeyi Işık’tan aldığını söylediği belirtildi.

İfade üzerine Işık’ın da tutuklandığı açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, 25 Eylül 2022 tarihinde Çetinkaya bölgesi Zahra Sokak üzerinde Abdurrezak Dolgun'un (E-24) üzerinde yapılan aramada tütünle karışık yaklaşık 2 gram uyuşturucu madde olduğuna inanılan madde ve olay yerinde uyuşturucu madde içmek için tasarlanan pet şişenin bulunarak emare olarak zapt edildiğini anlattı. Polis, zanlı Abdurrezak Dolgun’un suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının yapılan sorgulanmasında uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi Lefkoşa’da sakin Sabri Işık isimli şahıstan aldığını belirttiğini ve Sabri Işık’ın da tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlıların ikametgahlarında yapılan aramada herhangi kanunsuz bir şey tespit edilemediğini belirtti. Polis, aynı tarihte zanlılardan uyuşturucu testi için kan alınıp devlet laboratuvarına gönderilmek için gerekli yazışmaların başlatıldığını söyledi. Polis, Abdurrezak Dolgun'un ifadesinde uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi Işık’tan aldığını söylediğini belirtti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, incelenmesi gereken kamera görüntüleri ve alınması gereken ifadeler olduğunu söyledi. Polis, zanlıların 8 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.