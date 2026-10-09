Lefkoşa’da yakalandı

Ercan Havalimanı’nda sahte Litvanya pasaportuyla ülkeye giriş yapmaya çalışırken yakalanan, sorgu odasına götürüldüğü sırada kaçan Irak uyruklu A.A.T., 2 gün sonra Lefkoşa’da tutuklandı. Zanlı dün sabah mahkemeye çıkarılarak, 2 ayı aşmayan süreyle cezaevine gönderildi.

Polis, olayın 6 Ekim 2026 tarihinde saat 21.10 sıralarında Ercan Havalimanı’nın gelen yolcu bölümünde meydana geldiğini belirtti. Irak uyruklu zanlı A.A.T.’nin İstanbul’dan AJet uçağıyla Ercan Havalimanı’na geldiğini kaydeden polis, muhaceret işlemleri sırasında zanlının Karolis Kavalıauskas adına düzenlenmiş Litvanya pasaportunu görevli memura verdiğini söyledi.

Pasaportun sahte olduğundan şüphelenilmesi üzerine zanlının ileri soruşturma amacıyla sorgu odasına götürülmek istendiğini belirten polis, zanlının bu sırada kaçtığını ve herhangi bir muhaceret işlemi yaptırmadan KKTC’ye giriş yaptığını ifade etti.

Sahte olduğundan şüphelenilen pasaportun emare olarak alındığını belirten polis, zanlının 7 Ekim 2026 tarihinde Lefkoşa’da tespit edilerek, tutuklandığını söyledi.

Polis memuru; zanlının tasarrufunda bulunan diğer pasaportun da emare olarak zapt edildiğini kaydetti.

Zanlının itiraf niteliğinde gönüllü ifade verdiğini belirten polis, cep telefonunun PGM Data İnceleme Şubesi’ne, emare olarak alınan pasaportların ise PGM Belge İnceleme Şubesi’ne gönderileceğini söyledi.

Zanlının Irak vatandaşı olduğunu ve KKTC’de herhangi bir yasal statüsünün bulunmadığını kaydeden polis, tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme; zanlı A.A.T.’nin iki ay süreyle hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine emir verdi.

