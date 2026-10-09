4 kişinin DNA sonuçları bekleniyor

Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından sürdürülen arama çalışmaları kapsamında ulaşılan iki naaşın Mehmet Nuri Ayran ve Saliha Miray Biçer’e ait olduğu belirlendi. Can kaybı 27’ye çıkarken, bir kişinin halen arandığı bildirildi.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamada ulaşılan diğer dört naaşın DNA inceleme sonuçlarının beklendiği kaydedildi.

Kayıp durumda bulunan son kişiye ulaşmak amacıyla arama çalışmalarının kararlılıkla sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, aileleri ve yakınlarına başsağlığı ve sabır dilendi.