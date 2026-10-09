Büyük korku yaşandı

Alayköy Sanayi Bölgesi’nde, bir elektrik şirketine ait depo olarak kullanılan binada yangın çıktı. Paniğe neden olan yangında, yaklaşık 600 metrekarelik alandaki çeşitli elektrik malzemeleri yanarak küle döndü. Yangına çok sayıda ekip ve su tankeriyle müdahale edilirken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcadı.

Polisten verilen bilgiye göre; dün saat 12.00 sıralarında henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı depo olarak kullanılan binada yangın meydana geldi. Yangının kısa sürede geniş bir alana yayılması üzerine bölgeye itfaiye ekiplerinin yanı sıra Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ve Orman Dairesi ekipleri de sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınması için yürütülen çalışmalara Lefkoşa Türk Belediyesi ile Gönyeli-Alayköy Belediyesi ekipleri de su tankerleriyle destek verdi. Ekiplerin koordineli müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı.

İlk tespitlere göre yangında, yaklaşık 600 metrekarelik alanda bulunan muhtelif elektrik malzemeleri tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.