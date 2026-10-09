Cesur itiraf

Suna ERDEN

Lefkoşa’da düzenlenen operasyonda tutuklanan Polonya uyruklu A.W.M.(E-28) yeniden mahkemeye çıkarıldı. Aracında 10 paket halinde yaklaşık 600 gram Sentetik Cannabinoid (Bonzai) türü uyuşturucu ele geçirilen zanlının, maddeyi Güney Kıbrıs’tan 500 Euro karşılığında Kuzey Kıbrıs’a getirdiğini itiraf ettiği açıklandı.

Mahkemede detayları aktaran polis, zanlı A.W.M.’nin 25 Eylül 2026 tarihinde saat 11.10 sıralarında Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli ekip tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında tespit edildiğini söyledi.

Polis, Güney Kıbrıs’tan yaşayan zanlının kullanımında bulunan araçta yapılan kontrolde 10 paket halinde yaklaşık 600 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunduğunu ve emare olarak alındığını belirtti.

Zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını aktaran polis, izahat istendiğinde A.W.M.’nin uyuşturucu maddeyi Güney Kıbrıs’tan bir konumdan aldığını ve Kuzey Kıbrıs’ta başka bir konuma bırakmak amacıyla 500

Euro karşılığında Metehan Sınır Kapısı’ndan ülkeye ithal ettiğini itiraf ettiğini söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının cep telefonunun inceleneceğini, aranan bir şahıs olduğunu kaydeden polis, ancak A.W.M.’nin araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini belirtti.

Polis memuru; zanlının ülkeye turist vizesiyle giriş yaptığını, serbest kalması halinde yargılamadan kaçabileceğini, daimi adresinin Güney Kıbrıs olduğunu ifade ederek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme; zanlının yargılanıncaya kadar 2 ayı aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

