74’ten geriye gittik

Ömer KADİROĞLU

Elektrik Kurumu çalışanlarının günlerdir devam eden grev eylemleri yüzünden bazı bölgelerde uzun süreli kesintiler meydana geldi. Kesintilerden en fazla etkilenen yerlerden biri olan Aslanköy’ün sakinleri, 3 gün süreyle elektriksiz kaldıklarını, su motorlarının çalışmadığını, buzluklarda muhafaza edilen yiyeceklerin çöpe atıldığını söyledi.

“Tuvalete su akıtamıyor, banyo yapamıyor, çamaşırları da yıkayamıyoruz” diyen Aslanköy sakinleri, köydeki yaşamın 1974 öncesindeki koşullardan daha kötü hale geldiğini belirtti. Bu arada Arapköy ve Karaağaç sakinleri de uzun süreli elektrik kesintilerinden şikayet ederek, eylemlerin sonlanmasını istedi. Kıb-Tek yönetimi grev yasağına uymayanlar hakkında yasal işlem uygulanacağını açıklarken, El-Sen grev eylemini dün de sürdürdü.

Ne dediler?

Durmuş Toker

“Aslanköy’de üç gün oldu elektriklerimiz yok. Ağıllarımızda hayvanlarımızı sağamıyoruz ve jeneratörlerle uğraşıyoruz. Hayvanlardan eve geliyoruz duş alacağız ancak elektrik olmadığı için motorlar çalışmıyor ve bu kez de sularımız da olmuyor. Elektrikler olmadığı için buzluklarımızda olan tüm her şey çöp oldu. Hükümet grevi askıya aldığını söylüyor ancak elektrik kurumu çalışanları dinlemiyor ve halkı mağdur ediyorlar. Herkes bu zamanda kaç gün elektriksiz kalacak? Halkı mağdur etmekten vazgeçsinler.”

Sonuç Güçkan

“Aslanköy’de 3 gündür elektrikler yok. Taş devrindekilerden daha kötü duruma geldik. Elektrik olmayınca motorlar damdaki depolarımıza su çekmiyor ve susuz da kaldık. Buzluktaki tüm yiyecekler çöp oldu ve atmak zorunda kaldık. İnsanlar iki kuruş parayla evine et, tavuk alıp buz yerine koyuyor onlar da bu sebeplerden çöp oluyor ve halk mağduriyet yaşıyor. Hastam var ve buhar yapmamız gerekiyor. Elektrik Kurumunu aradım bana sağlık ocağına gitmemi emrettiler. Böyle iş mi olur? Tamam, grev yapın ama kendi haklarınızı ararken vatandaşları mağdur etmeyin. Çok söyleyecek sözümüz var ancak dinleyen yok. Ülkeyi idare edenler köylüyü sadece oy zamanı hatırlıyor ondan sonra kimse köylünün yüzüne bakmıyor. 1974 yıllarına geri döndük.”

Şener Mutlusoy

“Üç gündür elektrik yoktur. Sendikalar haklı olabilir. Tabi ki bir sorun varsa biz de sendikalara destek veririz ancak bir yerde hak aranırken bir tarafta halkın mağdur edilmesi doğru değildir. Donduruculara bin bir güçlükle koyduğumuz etimiz, sebzemiz hepsi eridi aktı, çöp oldu. Mesarya Belediye başkanı iyi bir insan olabilir ancak kendisini aradığımız zaman “Ünal Üstel’i ara” cevabını aldık. Ben UBP’li olabilirim ama belediyecilikte çalışandan yanayım ve bunu başkandan hiç beklemezdim. Elektrikler yok diye üç gündür tencerede su ısıtıp lengerlerle banyo yapıyoruz. Hayvanlarımız sağılmamış kaldı. Beklentimiz bir an önce bu sorunun giderilmesi ve elektriklerimizin verilmesidir.”

Yusuf Denizalp

“Elektriklerde bir arıza var ancak Elektrik Kurumu grevde diye bu sorun giderilmiyor. Herkes buzluğuna bin bir zorlukla koyduğu eti tavuğu çöpe attı. Yazık günahtır. İlk gün Elektrik Kurumunu aradık ancak cevap alamayınca başka aramadık. Üç gün oldu elektrikler yok ve karanlıkta oturuyoruz. Benim bir işletmem var ve elektrik yok diye zarar da ediyorum. Umarım bu sorun uzamaz çünkü zararımız her geçen gün büyüyor.”

Derviş Sofu

“Öncelikle Diyalog Medya’ya bu sorunu yerinde gelip, görüp sesimiz olduğu için teşekkür ediyoruz. Üç gündür köyümüzün yüzde 80’inde elektrik yoktur. Grev olduğu için köyde yaşadığımız elektrik sorunu çözülemiyor. Arif arkadaşımıza da acil şifalar dilerim. Belki kurumdaki sorun çözülür de artık yaşadığımız bu mağduriyet sona erer. Buzluklarımızdaki her şey bozuldu ve çöp oldu bu yönden de zarar ediyoruz. Elektrik kesintileri olurdu ancak bu kez 72 saati neredeyse aşan bir kesinti yaşıyoruz. Ne televizyon, ne radyo ne de banyo. Çok kötü durumdayız. Belki sizin aracılığınızla sesimizi duyarlar ve mağduriyetimizi giderirler.”

Ferit Tatlıses

“Elektriklerin olmaması ve üç gündür bu mağduriyetin giderilmemesi büyük bir sorumsuzluktur ve bu sorumsuzluğun sorumlusu hükümettir. Çalışanlara yaptığı eylemde desteğiz ve hükümet halkı ezdirmek istemiyorsa bu eyleme çözüm bulup anlaşmaları lazım. Herkesin evinde hastası var elektriğe ihtiyacı olan var ayrıca bu ekonomik krizin yaşandığı günlerde insanlar dondurucularına koydukları ürünleri çöpe attı ve zarar görüyor. Umarım bu eylem bir an önce sona erer ve halkın mağduriyeti biter.”