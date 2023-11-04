Soruşturma bitmedi

Ülkeye uyuşturucu madde ile giriş yapmaya kalkışırken Narkotik detektör köpeği Köpük’ün tepki vermesi üzerine yakalanan Aydın Kurt hakkındaki soruşturma sürüyor.

Valizinde yapılan aramada içerisinde uyuşturucu bulunan 13 adet sarma sigara ele geçirilen zanlı dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi Türkiye’den bir şahıstan aldığını itiraf ettiği açıklandı.

Polis memuru, 27 Ekim 2023 tarihinde saat 12.30 raddelerinde Ercan Havaalanı'ndan KKTC'ye giriş yapmak isteyen Aydın Kurt’a ait valize Narkotik detektör köpeği Köpük’ün tepki vermesine müteakip valiz içerisinde yapılan kontrolde, içerisinde tütün ile karışık uyuşturucu madde hintkeneviri olduğuna inanılan 13 adet sarma sigara bulunarak emare alındığını söyledi. Polis, zanlının havaalanında suçüstü tutuklandığını ve soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis memuru, zanlının gönüllü ifade verdiğini, uyuşturucu maddeyi Türkiye’den bir şahıstan aldığını söylediğini aktardı. Polis, zanlının valizinde bulunan emarelerin nevi ve miktarının tespiti için analize gönderildiğini açıkladı. Analiz sonucunun çıktığını kaydeden polis, 13 sigaranın içerisindeki maddenin 14 gram uyuşturucuya tekabül ettiğini söyledi.

Polis, zanlının 2023 yılı içerisinde 4-5 kez ülkeye geldiğini, Ercan’daki kameraların geçmişe yönelik inceleneceğini belirtti.

Polis, bu araştırmanın zanlının uyuşturucu maddeyi kendi için mi yoksa başkaları için mi getirdiğinin tespiti için yapılacağını belirtti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının 5 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.