Zümrütköy’de yakalandı

Suna ERDEN

Güney Kıbrıs’tan ülkemize yasa dışı olarak geçen ve Zümrütköy’de yakalanan Jagtar Sing, yapılan PCR testinin de negatif çıkmasına müteakip dün mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede şahadet veren polis, zanlının, Güney Kıbrıs’ta suça karışmış olabileceğini ve bu yönde araştırma yapacaklarını söyledi.

Mahkemeye meseleyi aktaran polis memuru Can Mulla, zanlı Jagtar Sing’in 24 Temmuz 2020 tarihinde Zümrütköy ile Gayretköy arasında belirlenemeyen bir noktadan askeri yasak bölgeyi ihlal ederek KKTC’ye giriş yaptığını söyledi.

Zanlının Zümrütköy’de belirlendiğini ve PCR testi yapılıp, negatif çıktığını aktaran Mulla, bölgede kamera görüntülerinin incelenmesi gerektiğini ve zanlının, Güney Kıbrıs’ta herhangi bir suça karışıp karışmadığının araştırılacağını belirterek, mahkemeden süre talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.