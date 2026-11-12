Sosyal desteğe öncelik verilecek

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, yeni dönemde sosyal devlet anlayışını güçlendireceklerini belirterek sosyal destek, sağlık, eğitim ve üretimin öncelikli alanlar olacağını söyledi.

Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif ve Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya da aday tanıtım etkinliklerinde yeni dönem hedeflerini ve hayata geçirdikleri projeleri anlattı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Mesarya ve Lefke’de düzenlediği aday tanıtım etkinlikleriyle belediye başkan adaylarının yeni dönem vizyonlarını kamuoyuyla paylaştı.

Mesarya Belediye Başkanı ve adayı Ahmet Latif ile Lefke Belediye Başkanı ve adayı Aziz Kaya, ekipleriyle birlikte halkla buluşarak projelerini anlattı. Etkinliklere CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Genel Sekreter Mehmet Kale Kişi, bazı belediye başkanları, milletvekilleri, belediye meclis üyeleri, adaylar ve çok sayıda partili katıldı.

İncirli: Gençleri bekletmeyelim

Mesarya’daki aday tanıtım etkinliğinde konuşan CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, yerel yönetimlerle merkezi hükümet arasındaki iş birliğinin önemine dikkat çekerek, “Yeni dönemde, yerel yönetimlerle merkezi hükümetin iş birliği olduğu zaman ne kadar büyük hizmetler verilebileceğinin bir örneğini yaşayacağız” dedi.

6 Aralık seçimlerine kısa bir süre kaldığını belirten İncirli, son beş yılda yaşananların toplumun devlete ve ülkenin geleceğine duyduğu güveni sarstığını ifade etti.

Askerlik konusunda CTP’nin yıllardır somut öneriler sunduğunu kaydeden İncirli, bedelli askerlik imkânlarının iyileştirilmesi ve kapsamının genişletilmesine yönelik yasal düzenlemelerin geciktirilmemesi gerektiğini vurguladı.

İncirli, “Seçimi beklemeye gerek yok. Meclis açık. Biz buradayız. Gençleri bekletmeyelim. Hemen bu yasal değişiklikleri yapalım” diyerek çağrısını yineledi.

Siyasette samimiyetin ve verilen sözlerin yerine getirilmesinin önemine de değinen İncirli, toplumun artık boş vaatlere ve samimiyetsiz konuşmalara karnının tok olduğunu söyledi.

Yeni dönemde sosyal devlet anlayışını güçlendireceklerini belirten İncirli, sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaştırılacağını, kapsayıcı bir eğitim sistemi oluşturulacağını ve mesleki eğitime öncelik verileceğini ifade etti.

Yaşlı, engelli ve çocuk bakım hizmetlerinin geliştirileceğini kaydeden İncirli, hayat pahalılığıyla mücadele ederek alım gücünün korunacağını ve üretimin destekleneceğini söyledi. Kamu yönetiminde bürokrasinin sadeleştirilerek hizmetlerin hızlandırılacağını da vurguladı.

Latif: Herkese eşit hizmet, her köye eşit değer

Mesarya Belediye Başkanı ve adayı Ahmet Latif, görev süresi boyunca hayata geçirdikleri çalışmaları ve yeni dönem hedeflerini anlattı.

İki dönem Akdoğan Belediye Başkanlığı yaptıktan sonra belediyelerin birleşmesiyle Mesarya Belediyesi’nin ilk belediye başkanı olduğunu hatırlatan Latif, belediyecilik anlayışlarının temelinde eşit hizmet ve bölgesel kalkınmanın bulunduğunu belirtti.

Latif, “Göreve geldiğim ilk günden itibaren temel anlayışım herkese eşit hizmet, her köye eşit değer oldu. Bu anlayışla dokuz köyümüzün ihtiyaçlarını dinledik. Taleplerimizi dikkate aldık ve çözüm üretmek için çalıştık” dedi.

Mesarya’nın gelişimi ve bölge halkının ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

Kaya: Lefke’yi borç yükünden kurtardık

CTP Lefke Belediye Başkanı ve adayı Aziz Kaya da düzenlenen aday tanıtım etkinliğinde yeni dönem projelerini ve görev süresince hayata geçirilen çalışmaları anlattı.

Belediyeyi ağır bir borç yükü ve ciddi altyapı eksiklikleriyle devraldıklarını belirten Kaya, buna rağmen önemli yatırımları hayata geçirdiklerini söyledi.

Belediye borçlarının ödendiğini, hizmet binasının kapsamlı şekilde yenilenerek büyütüldüğünü, kapalı pazar ve levazım ambarında iyileştirmeler yapıldığını aktaran Kaya, yaklaşık 60 hizmet aracının belediyeye kazandırıldığını kaydetti.

Kaya, yeni dönemde planlanan projelerle Lefke’ye hizmet etmeyi sürdüreceklerini ifade etti.