Sosyal projelere önem veriliyor

NET Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve Genel Koordinatörü Hande Tibuk, KKTC’deki yatırımların yalnızca turizmle sınırlı olmadığını, sosyal sorumluluk projelerine de büyük önem verdiklerini söyledi. EKOTÜRK TV’de açıklamalarda bulunan Tibuk, Merit ailesinin Kuzey Kıbrıs’ta 8 otel ve 6 salon ile faaliyet gösterdiğini belirtti.

Crystal Cove Otel’in kapsamlı renovasyon sürecinden geçtiğini açıklayan Tibuk, yaz ortasında yenilenmiş haliyle hizmete açılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Aynı bölgede yeni bir otel projesinin de planlama aşamasında olduğunu kaydeden Tibuk, KKTC’nin güvenli bir destinasyon olarak öne çıktığını ve yeni sezon için güçlü hazırlık yaptıklarını söyledi.

Tibuk, 2018 yılında kurulan Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi’nin önemine de dikkat çekti.

Yaralı deniz kaplumbağalarının tedavi edildiği merkezde iyileştirme başarısının yüzde 80’in üzerinde olduğunu belirten Tibuk, merkezin türlerin korunmasına katkı sağladığını ifade etti.

Sosyal sorumluluk projelerinin kurum kültürünün bir parçası olması gerektiğini vurgulayan Tibuk, eğitim, çevre ve sosyal destek alanlarında çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Gıda israfına karşı TİDER çatısı altında sürdürülebilir projeler geliştirdiklerini de dile getirdi.



Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2026, 09:59