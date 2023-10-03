Sosyal sigortalara gönderildi

Hüseyin ÇİÇEK

Ülke genelinde yürütülen sahte reçete soruşturmasının Gazimağusa ayağında tutuklu bulunan

4 zanlıdan Olcay Faydalı ile Bengü İldemir, dün mahkeme huzuruna çıkarılarak haklarında soruşturma maksatlı 2 gün ek tutukluluk emri temin edildi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis çavuşu Mehmet Emin Doğan, Olcay Faydalı’nın 2023 Ocak ve Ağustos ayları arasında, kalfası Bengü İldemir ile birlikte sahibi olduğu eczanede doktor Hatice Faydalı’nın yazmış olduğu reçeteleri, sosyal sigortalı hastalar adına düzenleyerek, sahtekarlıkla para temin ettiklerini anımsattı.

Zanlı Olcay Faydalı’nın 28 Eylül tarihinde işyerinin arandığını ve çok sayıda sosyal sigortalı reçetesi ve ilaç küpürlerine el konduğunu bildiren Doğan, zanlının 29 Eylül’de polise gelerek teslim olduğunu aktardı. Polis, Bengü İldemir’in de aynı gün tespit edilerek tutuklandığını anımsattı.

Birçok ifadenin alınacağını ve birçok hasta ile görüşüleceğini belirten polis, incelenmesi gereken çok sayıda reçete olduğunu da bildirerek, mahkemeden 8 gün ek süre talep etti.

8 yerine 2 gün

Savcı Fırat Kızlltunçlar da, soruşturmanın devam ettiğini ve tahkikat memurunun süreye ihtiyacı olduğunu belirterek, tahkikat memurunun usulen 8 gün olarak talep ettiği ek tutukluluk talebini 2 güne indirdi.

Zanlıların avukatı Burçin Sertbay da, Savcı Fırat Kızıltunç’un beyanına itirazı olmadığını, 8 gün talebinin 2 gün ile sınırlandırılması durumunda herhangi bir itirazları olmayacağını söyledi.

Yargıç, tahkikatın henüz tamamlanmadığını, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlıların 2’şer gün daha poliste tutuklu kalmaları emri verdi.

Özbeycan’a dava okundu

Bu arada mesele kapsamında delilleri karatma suçlaması ile tutuklanan Göken Özbeycan, kendisine yapılan dava tebliğinin ardından, mahkeme huzuruna çıkarılmadan serbest bırakıldı.