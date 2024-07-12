Gururluyuz

Ömer KADİROĞLU

Kıbrıs’ta ilk Türk gazetesinin yayınlandığı gün olan 11 Temmuz ‘Basın Günü’ münasebetiyle görüşlerini aktaran vatandaşlar büyük bir çoğunlukla Diyalog gazetesi okuduklarını ve TV2020’yi izlediklerini

Söyledi. Diyalog medyaya güven belirten vatandaşlar, tarafsız ve dengeli yayıncılığın devam etmesi dileğinde bulundu.

Ne dediler?..

Ertan Akün

“Yerel kanallarda en fazla Diyalog Medya’yı takip ediyorum. Ülke gündemini takip edebilmek adına TV 2020’yi izliyorum. TV 2020’de en çok Gündem Özel Programında Reşat Akar’ı izliyorum. Reşat Akar olayları objektif bir şekilde gündeme getiriyor. Bu nedenle beğenerek takip ediyorum.”

Vedat Sevinç

“Ben en fazla TV 2020’yi ve Reşat Akar’ın programını izliyorum. Tarafsız, güncel ve gerçek haberleri bizlere sunduğu için beğenerek takip ediyorum. Diyalog gazetesini de severek okuyorum. Reşat Akar’ın programına beni bağlayan durum güncel olayların gizlenmeden, taraf tutulmadan izleyenlerine aktarmasıdır. 11 Temmuz Basın Günü münasebetiyle tüm emekçi basın çalışanlarını kutlarım.”

Orhan Peker

“En fazla izlediğim yerel kanal TV 2020’dir. Bu kanalda en fazla haberleri ve Reşat Akar’ın Gündem Özel programını takip ediyorum. Reşat Akar başarılı bir basın mensubudur. Gündem Özel programını takip etmemin nedeni halkın sıkıntılarına değinmeleri ve halkın sesi olmalarıdır. Bu bağlamda Diyalog Medya’ya başarılarının devamını dilerim.”

Hüseyin Nasipoğlu

“Yerel kanallardan en fazla TV 2020’yi takip ediyorum. Reşat Akar’ın Gündem Özel programını hiç kaçırmadan izliyorum. Beni bu programa bağlayan neden doğru düzgün haber vermeleri ve bazı konularda halkı aydınlatmalarıdır. Bu nedenle beğenerek TV 2020’yi takip ediyorum.”

Şefket Deprem

“Ben en fazla TV 2020’yi izliyorum. Reşat Akar’ı çok seviyorum, konuştuğu tüm konular doğru olsa da ülkeyi idare edenler söylenenleri duymazdan geliyor. Reşat Akar’ın Gündem Özel programını takip etmemin nedeni gerçekleri konuşmasıdır ancak bizim siyasiler gerçekçi değil. Yıllardan beri bu programı izliyorum ve Reşat Akar’ın söylediklerini hükümetler duysa ve uygulasa ülkede çok şey değişecekti. Maalesef yöneticiler doğruları sevmek yerine yalakalıkları seviyor.”

Mehmet Özüorçun

“Ben en fazla yerel basından Diyalog gazetesini takip ediyorum. Diyalog şu anda bütün gazeteleri geride bırakmış bir gazetedir. TV 2020’de Gündem Özel programıyla Reşat Akar’ı takip ediyorum. Reşat Akar çok güzel konulara değinerek doğruları söylüyor ve ben de beğenerek takip ediyorum.”

Vahap Şen

“Ülke gündemini yerel basın olarak Diyalog TV’den izliyorum. Diyalog TV yani TV 2020’de en fazla Reşat Akar’ın Gündem Özel programını takip ediyorum. Reşat Akar’ın programına beni başlayan durum doğruların ve olması gerekenlerin konuşulmasıdır. 11 Temmuz Basın Günü’nün tüm emekçi basın çalışanlarına kutlu olmasını dilerim.”

Hikmet Kılıç

“Ben en fazla TV 2020’yi takip ediyorum. TV 2020’de Reşat Akar’ın Gündem Özel programını takip ediyorum. Reşat Akar’ı izlememin nedeni gerçekleri tarafsız bir şekilde anlatmasıdır. Ülkeyi yönetenlerin yaptığı yanlışları çözümleri ile birlikte izleyenlerine aktaran en temiz, en dürüst ve en doğru kanal TV 2020’dir.”

Ahmet Sensay

“Ülke gündemini ben de TV 2020’den takip ediyorum. Zamanım uygun olduğunda genel olarak tüm kanallara bakıyorum ancak en fazla Reşat Akar’ın Gündem Özel programını takip ediyorum. Reşat Akar ve Diyalog Medya ülke gündemini canlı tutuyor. Reşat Akar’ın programını izlemediğim zaman ülkedeki sorunlardan haberdar olamam.”

Ayhan Altıkat

“Ben Diyalog Gazetesini okuyorum en fazla da Diyalog TV’yi takip ediyorum. En fazla Reşat Akar’ın programını izliyorum çünkü doğruları tarafsız bir şekilde ortaya koyuyor. Kıbrıs’ın gerçeklerini konuşan teki gazeteci Reşat Akar’dır, başka kanallar bu sorunları dile getiremiyor. 11 Temmuz Basın Gününün tüm basın çalışanlarına kutlu olmasını temenni ederim.”

Abdullah Çerkez

“Ben TV 2020’yi takip ediyorum. TV 2020’de Reşat Akar’ın programını takip ediyorum. Adam doğruları söylüyor. Sorunları çözümleri ile birlikte ortaya koyuyor ancak bizi yöneten tahta kafalılar maalesef anlamıyorlar ya da anlıyorlar da işlerine gelmiyor. Gerçek basın mensuplarının basın günlerini kutlarım.”

Şermin Keleş

“KKTC’nin gündemini yerel kanallardan takip ediyorum. İzlediğim kanallar arasında TV 2020 de vardır. TV 2020’de Reşat Akar’ın Gündem Özel programını takip ediyorum. Bu programı izlememin nedeni Reşat Akar’ın doğruları tam anlamıyla bizlere aktarmasıdır. Bizim dilimizden konuşuyor ve halkın sorunlarına değindiği için beğenerek takip ediyorum.”

Mustafa Alsancak

“Ben günlük olarak haberleri Diyalog Gazetesi’nden takip ediyorum. TV olarak da TV 2020’yi Reşat Akar’ın Gündem Özel programını takip ediyorum. Reşat Akar gerçek neyse onu konuşuyor ve yorumlarını yapıyor. Bu nedenle beğenerek takip ediyorum. Zor şartlar altında görevler yapıyorsunuz ve bu bağlamda tüm basın emekçilerinin 11 Temmuz Basın Gününü kutluyorum.”

Meral Aşık

“Ülke gündemini en fazla TV 2020’de yayınlanan Gündem özel programını kaçırmadan takip ediyorum. Reşat Akar’ı takip etmemin nedeni her türlü sıkıntıyı çözümleriyle birlikte ortaya koyuyor olması nedeniyle beğenerek takip ediyorum. Reşat Akar’ı çok seviyorum.”

Hülya Aligüllü

“Ben en fazla TV 2020’yi izliyorum ve burada da Gündem Özel programıyla Reşat Akar’ı takip ediyorum. Reşat Akar’ın yorumları ve gerçekleri konuşuyor olmasını beğendiğim için izliyorum. Tüm emekçi basın çalışanlarının 11 Temmuz Basın Gününü kutlarım.”