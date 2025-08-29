‘Suç oranı düşer’

Ömer KADİROĞLU

Polis teşkilatının artan trafik suçlarını azaltmak amacıyla başlattığı “Gönüllü Trafik Denetçiliği” uygulaması, toplumda olumlu karşılandı.

Diyalog’a konuşan vatandaşlar, gönüllü kişilerin trafikte işlenen kurallara aykırı davranışları polise bildirmesinin suç oranlarını düşüreceğini söyledi.

Vatandaşlar, Avrupa’da da benzer sistemler uygulandığını ve yararlı olduğunun söyledi.

Bazı vatandaşlar ise uygulamanın yetersiz kalacağını ve esas çözümün kadrolu polis sayısının artırılması ve denetimlerin güçlendirilmesi olduğunu vurguladı.

Ne dediler…?

Sema Emindayı

“Polis teşkilatının artan trafik suçlarını azaltmak adına Gönüllü Trafik Denetçiliği uygulamasını başlatmasını olumlu bakıyorum. Trafikte yapılacak bu uygulamanın işlenen trafik suçlarını bir nebze de olsa azaltacağını düşünüyorum. Ben de imkan olsa polisimize yardımcı olmak ve trafikteki tehlikenin azalmasına katkı sağlamak amacıyla gönüllü personel olurdum.”

Kadir Tarım

“Polis teşkilatının Gönüllü Trafik Denetçiliği uygulaması iyi olacaktır. Polislerimizin denetimlerinin yetersiz kaldığını ve trafikte kural tanımayan çok fazla sürücünün olduğunu görmekteyiz. Polisimizin daha fazla denetim yapması gerekiyor. Evraksız, ehliyetsiz, süratli çok fazla araba vardır. Eğer ihbarlar değerlendirilip suç işleyenler cezalandırılırsa çok iyi olacaktır. Avrupa ülkelerinde bu uygulama var ve sistem iyi çalışıyor. Bu gönüllülüğü herkes yapabilir ve sürücülerin içinde bir kaygı oluşur, buna bağlı olarak da suçlar azalır diye düşünüyorum.”

Ahmet Toto

“Gönüllü Trafik Denetçiliği uygulaması bence gereksiz bir uygulama olacak. Polisi güçlendirmek adına daha fazla münhal açıp kadrolu polis alınmalıdır. Kimse bir çıkarı olmadan bu işi yapmaz diye düşünüyorum. Bu uygulamaya destek olan gönüllüler olursa bir nebze de olsa trafikteki suçlar azalır diye düşünüyorum.”

Metin Eligür

“Polis teşkilatının Gönüllü Trafik Denetçiliği uygulamasını memnuniyetle karşıladım. Gönüllü insanların trafikte işlenen suçları polise bildirmesi ve suç işleyenlerin cezalandırılmasını sağlaması çok iyi bir uygulamadır. Bu uygulama ile trafikteki suçların azalacağını düşünüyorum.”

İdris Dorun

“Polisin Gönüllü Trafik Denetçiliği uygulamasını çok iyi karşılıyorum. Bu uygulama ile trafik kazalarının ve trafikte işlenen suçların azalacağını düşünüyorum. Daha önce birkaç kez polise hata yapanları bildirmiştim. Bu uygulama hayata geçirilirse iyi olacaktır diye düşünüyorum.”

Arif Uçar

“Polis teşkilatının artan trafik suçlarına karşı başlattığı Gönüllü Trafik Denetçiliği uygulaması güzel bir uygulamadır. Görülen hataların ve yanlışların bildirilecek olması ve kişilerin cezalandırılacak olması caydırıcı olacaktır. Ben de bu uygulamaya destek olmak adına gönüllü olurum. İhbarlar boşa gitmez ve hata yapanlara ceza verilirse trafikte işlenen suçlar azalacaktır.”

İbrahim Emindayı

“Polis teşkilatının trafikte işlenen suçları azaltmak için başlattığı uygulama bence iyi bir uygulama oldu. İşlenen suçların ihbar edilmesi ve suçu işleyenleri tespit eden gönüllü personellerin trafikte olması, artan trafik suçlarını azaltacaktır diye düşünüyorum.”

Derya Duru

“Polisin Gönüllü Trafik Denetçiliği uygulamasının etkili olacağını düşünmüyorum çünkü sürücüler ne kazalardan ne yapılan denetimlerden ne de kesilen cezalardan ders almıyor. Bu uygulama sonucunda da kimsenin akıllanmayacağını ve trafikte suç işlemeye devam edeceğini düşünüyorum. Trafikteki suçlar ve kazalar ancak insanların akıllanması ile düzelir. Ne gönüllü personeller ne de 100 tane polis olsa, kafalar değişmedikçe suçlar ve kazalar azalmaz diye düşünüyorum.”