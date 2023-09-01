Suç ortağı var

Suna ERDEN

Lefkoşa’ya bağlı Değirmenlik bölgesinde hissedarı olduğu 128 dönüm arsanın tamamını satmaya kalkışan, ancak alıcının durumu fark etmesi üzerine polislik olan Felestin Çalışkan hakkındaki soruşturma sürüyor. Zanlı dün ek süre talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada suçla bağlantılı bir şahsın tespit edildiği ve arananlar listesine girdiği belirtildi.

Mahkemede, 128 dönüm arsanın sadece 46 dönümüne sahip olan Çalışkan’ın, arsanın tümünün kendisine ait olduğunu söyleyerek 28 bin Sterlin karşılığı satmaya kalkıştığı belirtildi.

Duruşmada olguları aktaran polis, zanlının 19 Temmuz 2023 tarihinde Değirmenlik bölgesinde bulunan hisseli 128 dönüm arsanın 46 dönümüne sahip olmasına rağmen, tümümün kendisine ait olduğuna dair satış sözleşmesi hazırladığını söyledi.

Polis, zanlının sahte satış sözleşmesiyle arsayı almak isteyen Ahmet Babahan ile anlaşma yaptıklarını belirtti.

Polis memuru, zanlının 128 dönüm arsayı 28 bin Sterline sattığını, Babahan’dan ön ödeme olarak,

8 bin Sterlin aldığını açıkladı.

Polis, 27 Ağustos tarihinde Bahahan’ın arsanın hisseli olduğunu öğrenmesi üzerine şikayetçi olduğunu, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını söyledi.

Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde birçok kişiden ifade temin edildiğini belirtti.

Polis memuru, zanlı ile Babahan’dan el yazısı örneği alındığını, ayrıca mahkemenin emri ışığında Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde doktor kontrolünden geçirildiğini ancak henüz rapor temin edilmediğini söyledi.

Polis memuru, yapılan araştırma sonucu suçla bağlantılı bir kişi daha tespit edildiğini ifade etti. Alınacak ifadeler ve incelenecek evraklar olduğunu kaydeden polis, zanlının 5 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2023, 09:49