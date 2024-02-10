Suç ortakları aranıyor

Türkiye’den aldıkları Suriyeli mültecileri TIR dorsesine gizleyerek ülkeye soktukları iddia edilen Şahin Perde, Hatice Çiftçi ve Hasan Çamlıca dün ek süre talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada organize bir şekilde hareket eden zanlıların suç ortağı olan 5 kişinin arandığı açıklandı.

Polis memuru, Şahin Perde, Hatice Çiftçi, Hasan Çamlıca ve aranan 3 şahsın organize hareket ederek, Türkiye’den aldıkları 4’ü 16, biri 15 ve bir diğeri 40 yaşında olan 6 Suriyeli erkek mülteciyi TIR aracın arkasında takılı bulunan dorsesinin içerisine gizleyerek, Girne Limanından KKTC’ye giriş işlemlerini yaptırmadan sokarak insan kaçakçılığı yaptıklarını söyledi.

Polis, zanlıların ayrı ayrı vermiş oldukları gönüllü ifadelerinin suçlarını kabul edici nitelikte olduğunu kaydetti.

Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, meseleyle ilgili 5 kişi arandığını söyledi.

Polis, alınması gereken birçok ifade ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu, zanlıların serbest kalması halinde soruşturmaya etki edilebileceklerini ifade ederek, 7 gün daha tutuklu kalmalarını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.