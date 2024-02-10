İbret verici

Girne’de bir ilkokulda öğretmen olarak görev yaptığı dönemde özel ders verdiği 10 yaşındaki erkek öğrencisine cinsel saldırıda bulunan Mustafa Kadı hakkında davada dün karar açıklandı. Girne Ağır Ceza Mahkemesinde “16 yaşındaki küçük çocuğa karşı cinsel istismar ve cinsel saldırı” suçlarından yargılanan sanık, 5 yıl 9 ay hapse mahkum edildi.

Kararı okuyan yargıç, olayın 21 Eylül-19 Kasım 2021 tarihleri arasında Girne bölgesinde meydana geldiğini belirtti. Yargıç, sanığın özel ders verdiği 10 yaşındaki erkek çocuğun cinsel organını okşayarak ve kalçalarını elleyerek, “16 yaşındaki küçük çocuğa karşı cinsel istismar ve cinsel saldırı” suçlarını işlediğini belirtti.

Cinsel nitelikli suçların attığına vurgu yapan Yargıç, bu tür suçları işleyen kişilere ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini kaydetti.

Yargıç, cinsel saldırıya uğrayan bir çocuğun hayat boyu travma yaşayacağını, bu tür suçları işleyenlere hoşgörü ile yaklaşılmayacağını belirtti. Yargıç, sanığın eğitimci olduğunu ve görevi esnasında bu suçları işlediğini belirterek, bu hususun ağırlaştırıcı etken olarak değerlendirdiklerini belirtti. Yargıç, tüm olgular ışığında sanığı 5 yıl 9 ay süreyle hapse mahkum ettiklerini açıkladı.