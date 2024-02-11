Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, kamuoyu araştırmasında Rum Lideri Nikos

Hrtistodulidis’e oy veren 10 Rum’dan 6’sının pişman olduğuna ilişkin sonucu “seçim bitti” sözleriyle yorumladı.

Alithia “Seçim Kampanyası Bitti ve Halk Pişman” başlıklı haberinde Letimbiotis’in basını bilgilendirme toplantısında son anketlerin sorulması üzerine “seçim kampanyası bitti” diyerek hayal kırıcı bir cevap verdiğini yazdı.

Hristodulidis’in popülaritesinin yıkıldığını, Rum halkının Hristodulidis’e karşı büyük bir hayal kırıklığı içerisinde ve seçimde yaptığı tercihten pişman olduğunu yazan gazete Letimbiotis’in cevabından hükümetin, bunun sebeplerini anlamadığını dolayısıyla hataların düzeltileceğine yönelik herhangi bir iyimserlik bırakmadığını gösterdiğini yazdı.

Habere göre Red Wolf PR & Advertising CEO’su Kostas Daltas ilgili anket sonuçlarını değerlendirirken “hükümetin yapısının ilk kez bu kadar kısa sürede bozulmasına şahit oluyoruz. Kampanya döneminde çıta çok yükseğe konulmuş ve hükümet çıtaya yakın hareket ediyor görünmüyor” dedi.

Öte yandan Fileleftheros “Başkan Olumsuz İmajını Kırmak İçin Hükümet İcraatlarını Öne Çıkarmak İstiyor” başlıklı haberinde Rum Başkanlık Sarayı’nda, halk arasında hakim olan Hristodulidis’e ve hükümetine yönelik hayal kırıklığının “hükümet iş üretiyor ancak bu vatandaşlara mesaj olarak ulaşmıyor. Önemsiz meselede aşırı eleştiriler olumsuz imaj yaratıyor” şeklinde algılandığını yazdı.