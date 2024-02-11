Üretim tehlikede

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, ülkeden üretimin bitmesinin, Kıbrıs Türk halkının var oluşunu sorgulanır hale getireceğine dikkat çekti.

CTP’den verilen bilgiye göre, Erhürman ve beraberindeki heyet, Kasaplar Birliği yetkilileriyle görüştü.

Erhürman, “Üretimin bitmesi, bizim ekonomik var oluşumuzun da sorgulanması haline gelir. Başkaları çekmiyor olabilir ama biz bunun gailesini çekiyoruz” ifadelerini kullandı. Kasaplar Birliği, et fiyatlarında yaşanan sıkıntılarla ilgili CTP heyetine bilgi verdi, görüş alışverişinde bulunuldu.

CTP lideri Erhürman, ülkenin yönetilmediğini söyleyerek, hayvancıların da kasapların da tüketicinin de içinde bulunulan durumdan şikayetçi olduğuna vurgu yaptı.

Erhürman, söz konusu durumdan “maliyenin” de şikayetçi olması gerektiğine işaret etti, bu alandaki ekonominin yüzde 60’ının güneye kaydığını ifade etti.

“Bu yönetmemektir, kötü yönetmek değil” diyen Erhürman, nüfusun kontrolsüz bir biçimde arttığını da hatırlattı. “Biz kendi planlamamızı nüfus artışına uygun olarak yapamıyoruz. Nüfus artıyor, öğrenci sayısı artıyor, çalışma izinli insan sayısı artıyor. Buradan konut alan insan sayısı artıyor. Otellerdeki turist sayısı da artıyor. Ama bizim küçükbaş hayvan sayımız azalıyor” diye konuşan Erhürman, nüfusun artması, hayvan sayısının artmaması durumunda piyasanın daha da pahalılaşacağını söyledi.

Tufan Erhürman, söz konusu durumun “arz-talep” meselesi olduğunu belirtti.

İnsanlar üretimden çekiliyor

Erhürman, sorunların talebi Güney'e kaydırdığını dile getirerek, bunun sonucunda Maliyenin de kaybedeceğini vurguladı ve “Denetim özrümüz daha da büyüyecektir. Hayvancı da çok mutlu olmayacaktır. Ekonominin genelindeki temel girdi maliyetlerinin artışı her kesimi etkiliyor” diye konuştu.

Kısa, orta ve uzun vadeli planlama yapılmasının önemine işaret eden Erhürman, “Nüfusa dair projeksiyonunuz olmadığı sürece planlama yapamazsınız” ifadelerini kullandı.

Tufan Erhürman, “İnsanlar üretimden çekiliyor. Üretimden çekilmek demek, arzın daha da düşmesi demektir. Arz düşecek, nüfus çıkacak. Bunun sonucunda bugün yaşadığımız problemler karşımıza çıkmaya devam edecek. Öyle bir döngüdeyiz ki bu döngü kasabı da hayvancıyı da bitirecek” dedi.

Erhürman’a ziyarette CTP Milletvekilleri Erkut Şahali, Filiz Besim ve Fide Kürşat eşlik etti.