Çözüm sürecine katkı koyun

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği (KTSÇHB) Başkanı Remzi Gardiyanoğlu, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’ni (KTBB) reçete krizinin çözümü sürecine katkı koymaya çağırdı.

KTSÇHB, “Sosyal Sigortalar Reçete Krizinin Dünü Bugünü Yarını” konulu basın toplantısı düzenleyerek, sürecin başından itibaren yaşananları anlattı, mevcut sorunları aktararak çözüm önerilerini paylaştı.

Toplantıda konuşan KTSÇHB Başkanı Remzi Gardiyanoğlu, reçete soruşturması sürecinde

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Sigortalar Dairesi, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTBB) ve Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (KTEB) ile görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Gardiyanoğlu, “Bir taraftan mesleki onurumuzu zedeleyen süreçlerin sabır ve metanetle üstesinden gelmeye çalışırken, diğer taraftan da Sosyal Sigortalı halkımızın mağduriyet yaşamadan ilaçlarına ulaşabilmelerini sağlayacak sistemi yeniden tesis etmek için mücadeleler vermek hiç kolay olmadı” ifadelerini kullandı.

Duygu sömürüsü yapıldı

KTBB Başkanını “biz dışlandık” diyerek duygu sömürüsü yapmak ve kendi yönetimsel zafiyetini kapatmaya çalışmakla suçlayan Gardiyanoğlu, reçete olayı kamuoyuna yansımadan kısa bir süre önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın KTSÇHB, KTTB, KTEB ve Tıp-İş temsilcilerini toplantıya çağırarak kapsamlı bir bilgilendirme toplantısı yaptığını aktardı. Gardiyanoğlu toplantıda, tüm örgütlerin olayın aydınlığa kavuşması için siyasi iradeye destek vereceklerini ve süreci tarafsız bir şekilde takip edeceklerini belirttiğini de ekledi.

KTTB, kendilerine uzatılan bütün elleri geri çevirdi

Gardiyanoğlu, sonraki süreçte ise KTTB Yönetim Kurulunun kendilerine “görevdeki çalışma bakanı ile kesinlikle görüşmeyeceklerini, bakan ve hatta hükümet istifa edene kadar herhangi bir katkıda bulunmayacaklarını” ifade ettiğini anlattı.

Gardiyanoğlu, “Bütün bu süreçlerden anlaşılmaktadır ki KTTB, kendilerine uzatılan bütün elleri geri çevirmiş, bütün iş birliği tekliflerinin dışında kalmayı tercih etmiş, reçete sorununu reçete ve sözleşme krizine çevirmeyi tercih ederek bir taraftan politize olup diğer taraftan da halkımızın zor durumda kalmalarına sebep olmuşlardır” diye konuştu.

Komite neden toplanmadı?

Reçete olayı kamuoyuna yansıdığında KTTB Başkanının Birlik çatısı altında, konunun detaylı araştırılıp kamuoyuna bilgi verilmesi için komite kurulduğunu açıkladığını anımsatan Gardiyanoğlu, “Bu komite hiç toplandı mı? Komitenin yaptığı çalışmaları kamuoyu ile paylaşacaklar mı?” diye sordu.

Gardiyanoğlu, KTTB yönetiminin yeni reçete sisteminin güvenli olmadığını savunduğunu da anlatarak, “Bunu çıkıp kamuoyuna anlatmalı güvenli değil ne demek?” dedi.

Sigorta reçetelerinin kamu hastanelerinde reçete polikliniklerinde de yazıldığını söyleyen Gardiyanoğlu, “SÇHB olarak, kamuya ait reçete polikliniklerinin verimli hale getirilerek çalıştırılmamasının gerekçeleri ile ilgili olarak konunun muhataplarından açıklama bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Gardiyanoğlu, “KTTB Yönetim Kurulunu, siyasi kaygılarla mesnetsiz suçlamalar ve eleştiriler yapmak yerine reçete krizinin çözümü sürecine katkı koymaya, halkımızın ilaçlarına ulaşmalarını kolaylaştırmaya, hekimleri korumak adına doğru yaklaşımların da neler olacağını aşama aşama somut bir şekilde açıklamaya davet ediyoruz” diyerek konuşmasını bitirdi.