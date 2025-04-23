Suçlarda azalma yok

Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt ilçelerinde önceki gece eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri yapıldı. Denetimlerde ikamet izinsiz bir kişi tutuklandı, kontrol edilen 3 bin 94 sürücüden 648’ine ceza kesildi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre; önceki gece 20.00-24.00 saatleri arasında, Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk alanı içerisinde, eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri yapıldı.

Gazimağusa’da 718 araç sürücüsü kontrol edildi

Denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri, kahvehaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi. Girne ve Güzelyurt’ta olumsuzluk tespit edilmezken, Gazimağusa’da ülkede yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen bir kişi tutuklandı.

Gazimağusa’da trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, 718 araç sürücüsü kontrol edildi.

178’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, biri sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 2’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 12’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 30’u seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, biri muayenesiz araç kullanmak, 44’ü trafik levha ve işaretlerine uymamak, 3’ü sigortasız araç kullanmak, biri kamu işletme izninde (yolcu taşıma) belirtilen kurallara uymamak, biri koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak ve 45’i diğer trafik suçlardan olmak üzere 318 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 2 araç ise trafikten men edildi.

İki ilçede 330 kişi rapor edildi

Girne’deki denetimlerinde, bin 624 araç sürücüsü kontrol edildi; 64’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 8’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 14’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 7’si sigortasız araç kullanmak ve 158’i diğer trafik suçlardan olmak üzere 251 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 15 araç ise trafikten men edildi.

Güzelyurt’taki denetimlerde ise, 752 araç sürücüsü kontrol edildi. 31’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 2’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 15’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak ve 27’si diğer trafik suçlardan olmak üzere 79 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.