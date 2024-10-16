‘Sultan’ Girne’de

Türk sinemasının efsane oyuncusu Türkan Şoray, Girne Amerikan Üniversitesi'nin (GAÜ) 40’ıncı kuruluş yıldönümü kutlamalarına katılmak için dün KKTC’ye geldi.

Türkan Şoray dün saat 15.00'de tarifeli bir seferle Ercan Havalimanı'na indi.

Şoray, GAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neriman Saygılı ve üniversite yetkilileri tarafından karşılandı.

Lefkoşa'da kısa bir şehir turu ardından "Türk sinemasının sultanı" Türkan Şoray, Merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın Anıt Mezarı'nı ziyaret etti.

Türkan Şoray, en son Ediz Hun ile 1974 Barış Harekatı’nda Kıbrıs’ı ziyaret etmişti.



Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2024, 10:01