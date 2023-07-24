Kameralar incelenecek

Girne’de faaliyet gösteren bir otelin plajında güneşlenen 17 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen 53 yaşındaki adam şikayet üzerine tutuklandı. Zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, genç kızın baldırını okşadığı, zorla yanaklarından öptüğü belirtildi.

Soruşturmayı yürüten polis, zanlı M.T. hakkındaki iddiaları aktardı.

Polis, M.T’nin 22 Temmuz 2023 tarihinde saat 17.00 sıralarında Girne’de faaliyet gösteren bir otelin plajında güneşlenen 17 yaşındaki kızın uzandığı şezlongun ön kısmında oturduğunu, “Club nasıldı, bu akşam planın var mı? dedikten sonra sağ bacağının baldır kısmını okşadığını, daha sonra genç kızı kendine doğru çekerek, her iki yanağından öptüğünü söyledi.

Polis memuru, zanlının aynı gün yapılan şikayet üzerine tutuklanarak, hakkında cinsel saldırı suçundan soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis, zanlının ifadesinde suçlamaları reddettiğini, kamera görüntülerinin inceleneceğini belirterek, 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Talebi değerlendiren mahkeme zanlı hakkında soruşturma amaçlı 2 gün tutukluluk emri verdi.