Trafikte iki tehlike

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı trafik şubesi ekipleri, önceki gün ülke genelinde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde rapor edilen 377 sürücüden 185’inin suç işlediği belirtildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre; tüm ilçelerdeki trafik şubeleri ülke genelinde denetim gerçekleştirdi.

Denetimler kapsamında kontrol edilen 2 bin 7 araç sürücüsünden 377’si çeşitli suçlardan rapor edildi. Polis, rapor edilen sürücülerden 185’inin süratli, 27’sinin alkollü, 4’ünün ehliyetsiz araç kullandığını açıkladı.

Polis, diğer suçlarla birlikte 377 araç sürücüsünün rapor, 49 aracınsa trafikten men edildiğini bildirdi.

Kazaların önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen trafik denetimlerinin süreceği belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2023, 02:30