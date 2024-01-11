Sürat yine başı çekti

Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt’ta gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 4 bin 190 araç sürücüsü kontrol edildi. Denetimlerde 871 sürücüye ceza yazıldı, 34 araç trafikten men edildi. En çok işlenen trafik suçu 467 sürücüyle sürat oldu.

Denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, marketler, kahvehaneler ve gece kulüpleri de kontrol edildi.

Ülkede kaçak yaşam süren 12 kişi de tutuklandı.

Gazimağusa’da trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 2 bin 855 araç sürücüsü kontrol edildi. 329’u yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 2’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 39’u sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 7’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 1’i sigortasız araç kullanmak olmak üzere toplam 513 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 2 araç trafikten men edildi.

Girne’de trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 985 araç sürücüsü kontrol edildi.

107’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 14’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 9’u seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 7’si sigortasız araç kullanmak olmak üzere toplam 288 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 29 araç trafikten men edildi.

Asayiş denetimlerinde ise ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 9 kişi tutuklandı.

Güzelyurt’ta ikamet izinsiz 3 kişi tutuklandı

Güzelyurt’ta ülkede izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 3 kişi tutuklandı.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 350 araç sürücüsü kontrol edildi. 31’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 1’i sigortasız araç kullanmak başta olmak üzere toplam 70 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, 3 araç ise trafikten men edildi.