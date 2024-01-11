Tedavi görüyor

Alkol aldıktan sonra eve girip, eşini öldürmekle tehdit eden Levent Kurtdağı şikayet üzerine tutuklandı.

Daha önce eşini darp ettiği için 3 kez polislik olan ancak şikayet ileri götürülmeyince serbest kalan zanlının savunması, “Sadece alkol aldığımda şiddet uyguluyorum” oldu.

Zanlı dün şiddet tehdidi suçundan mahkemeye çıkarılarak, olgular aktarıldı.

Polis memuru, zanlının 9 Ocak 2024 tarihinde saat 19.30 sıralarında alkol alıp, Lefkoşa’da Gelibolu bölgesinde bulunan ikametgahına gittikten sonra telefonlarına bakmadığı gerekçesiyle eşi K.K.’nin üstüne yürüyerek, ona hitaben, “Boşayamazsın beni, seni keserim” diyerek, şiddet kullanma tehdidinde bulunduğunu söyledi.

Polis, şikayet üzerine zanlının 9 Ocak’ta Lefkoşa’da tespit edilerek, tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının ifadesinde alkol tedavisi aldığını, sadece alkollü olduğu durumlarda şiddete başvurduğunu beyan ettiğini açıkladı.

Polis memuru, zanlıya yapılan alkol testinde 250 promil alkollü olduğunun belirlendiğini söyledi. Zanlının eşini darp ettiğine dair poliste 3 ayrı kayıt bulunduğunu kaydeden polis, şikayetçi olmadığı için ileri işleme gidilmediğini açıkladı.

Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, davasında hazır bulunması için teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 10 bin TL nakit teminat yatırması ve iki kefilin 250’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.