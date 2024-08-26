Sürat yine ilk sırayı aldı

Trafik polisi, önceki gece gerçekleştirdiği denetimlerde kontrol ettiği 2 bin 40 sürücüden 438’ini çeşitli suçlardan rapor ederken, 43 araç trafikten men edildi, 4 sürücü de tutuklandı.

Polis basın bülteninde yer alan bilgilere göre; önceki gece yapılan denetimlerde rapor edilenlerin 173’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmaktan ceza aldı. Bunu 35’le sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 19’la emniyet kemeri takmadan araç kullanmak ve yine 19’la alkollü içki tesiri altında araç kullanmak izledi.

Sürücülerden 17’si trafik ışıklarına uymamak, 16’sı seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 4’ü koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigortasız, 2’si sigortasız araç kullanmak, 1’i tehlikeli sürüş yapmak ve 140’ı diğer trafik suçlarından rapor edildi.

