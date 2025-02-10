Sürücü hafif yaralandı

Demirhan civarında dün öğleden sonra direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracı beton sete çarparak takla attı; sürücü 60 yaşındaki Nevzat Demirci yaralandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre; kaza saat 17.00 sıralarında, Gazimağusa - Lefkoşa anayolunda, Demirhan'daki Engelsiz Yaşam Evi yakınlarında oldu.

Demirci yönetimindeki PD 640 plakalı salon araç Lefkoşa istikametine giderken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu orta refüjü ayıran beton sete çarpıp yolda takla atarak tavanı üzerine devrildi.

Kazada yaralanan araç sürücüsü Nevzat Demirci, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.