Ev ekonomisine katkı

Cittaslow Lefke sınırları içerisinde faaliyet gösteren küçük ölçekli üretici kadın gruplarının bir araya gelerek, oluşturdukları Kadın İnisiyatifi faaliyetlerini sürdürüyor. Üretici kadınlar dün Yedidalga Halk Plajında stant kurdu. Lefke Cittaslow Kadın Üreticiler Pazarında bölgeye özgü tarımsal ürünler, macunlar, reçeller ve Kıbrıs kültürüne ait el işleri satışa sunuldu. Kadınlar el emeği göz nuru ürünlerini satma imkanı bulurken, ev ekonomisine de katkı da bulunuyor. Pazarları kurulan stantlar farklı noktalarda açılırken, Lefkeli üretici kadınlar yerel tatları da halka buluşturuyor.