İsim hala netleşmedi

CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Deva Partisi ilk tur görüşmelerinin son toplantısı Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Bir sonraki görüşme, 2 Ekim’de CHP Genel Merkezi’nde yapılacak.

Toplantının ardından yapılan ortak yazılı açıklamada, cumhurbaşkanı adayına ilişkin olarak "Milletimiz emin olsun; ortak cumhurbaşkanı adayımız hem Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı hem de sadece bu masa etrafında bir araya gelen siyasi partilerin değil, herkesin cumhurbaşkanı olacaktır" denildi.

Açıklamada Altılı Masa'nın bir sonraki toplantısının tarihi ve yeri de açıklandı. Bir sonraki toplantı 2 Ekim'de CHP Genel Merkezi'nde yapılacağı duyuruldu.

Toplantının ardından yapılan açıklama şu şekilde:

“Toplumun her bir kesimini ve 85 milyon insanımızı en geniş yelpazede temsil eden altı siyasi parti olarak Cumhuriyetimizin 2. yüzyılına yaraşır bir Türkiye'yi inşa etmek ve vatandaşlarımızın tüm problemlerine çözüm oluşturmak amacıyla başlattığımız ‘Liderler Buluşmaları’nın birinci turunu, Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirdiğimiz 6. toplantımızla tamamlıyoruz.

Siyasette istişareyi, nezaketi, centilmenliği ve iş birliğini ilke olarak benimsemiş partilerin Genel Başkanları olarak;

Ülkemizi hızla felakete sürükleyen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin doğal sonuçlarına, yani; ekonomide iflasa, iç ve dış politikada itibarsızlaşmaya, kamu kurum ve kadrolarındaki çürümeye, yaşanan sosyolojik ve psikolojik çöküntüye dur demek için ilk kez 12 Şubat 2022 tarihinde bir araya gelerek ortaya koyduğumuz kararlılığımızla milletimize umut olduk.

O tarihten sonra Türkiye’de artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı anlaşılmış ve milletimiz tarafından ‘6'lı Masa’ olarak adlandırılan iş birliğimiz, kararlılıkla bugünkü aşamasına gelmiştir.

Bilinmelidir ki bugün, 12 Şubat'tan çok daha kararlı ve umutluyuz!

Siyasi iktidarın, ortaklarının, varlıklarını iktidarın varlığına adamış medyanın tüm siyasi mühendisliklerine, çabalarına, hakaretlerine, isnatlarına ve iftiralarına rağmen milletimize umut olmanın verdiği güçle 28 Şubat 2022 tarihinde &Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metnimizi’ geniş katılımlı bir organizasyonla kamuoyu ile paylaştık.

Kurduğumuz komisyonlarla, ortaya koyduğumuz ilkeleri tek tek hayata geçirme hazırlıklarımızın hukuki ve toplumsal alt yapılarını güçlendirecek adımlar attık.

Bu çerçevede; geçtiğimiz süreç içinde ‘Temel İlkeler ve Hedefler’, ‘Seçim Güvenliği’ ve ‘Bazı Ekonomik Kurumların Reformu’ komisyonlarının metinlerini kamuoyu ile paylaştık. Diğer komisyon çalışma ve raporlarını da gözden geçirdik.

Ayrıca son toplantımızdan bu yana kamuoyunun gündeminde olan güncel ekonomik, iç ve dış siyasi gelişmeleri de değerlendirdik.

Ortak sorunlarımız karşısında ortak sorumluluklarımızın ağırlığını hepimiz omuzlarımızda hissediyor ve iş birliği kararlılığımızı da bu sorumluluk bilinciyle sürdürüyoruz.”