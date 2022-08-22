Ömer KADİROĞLU

Kıbrıs Halk Dansları ve Sanat Merkezi 9’uncu Halk Dansları ve Barış Festivali geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi. Festival kapsamında Çatalköy’de düzenlenen etkinlikte KKTC, Türkiye, Bulgaristan, Letonya, Ukrayna ve Gürcistan’dan gelen halk dansları ekipleri performanslarını sergiledi. Çatalköy Belediyesi Nostalji Halk Dansları ekibinin de katıldığı etkinlik büyük beğeni topladı. Gece sonunda düzenlenen seremonide Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, organizasyon başkanı Serhat Kozoğlu’na ve konuk gruplara anı plaketi takdim etti. Organizasyon Başkanı ve grupların Belediye Başkanı’na sundukları hediyeler ile etkinlik yeni dostlukların başladığı ve farklı kültürlerin ayni ortamları paylaşılması ile son buldu.

