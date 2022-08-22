Şampiyonluğunu kutladı

Kıbrıs Turizm ve Folklor Araştırmaları Derneği (TUFAD) 35. Uluslararası İnegöl Festivalinde, 10 ülke arasından birinciliği elde etti. TUFAD, başarısını kutlamak için tüm dernek üyeleri ile birlikte bir gece organize etti.

Bu yıl 35. düzenlenen Uluslararası İnegöl Festivali’nde 8. Altın Mobilya Halk Dansları Yarışmasında ülkemizi başarıyla temsil eden TUFAD, başarını kutladı. TUFAD merkez binasında, 19 Ağustos Cuma akşamı düzenlenen şampiyonluk gecesi coşkulu ve samimi bir atmosferde gerçekleşti. TUFAD üyeleri, gecede şarkılar söyledi, dans etti, başarısını doyasıya kutladı.

