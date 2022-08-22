Lefkeliler Hanı şenlendi

Üretim Merkezi’nin düzenlediği II. Umudumuz Gelecek Festivali tamamlandı.

Merkezden verilen bilgiye göre, Lefkoşa Surlariçi’ndeki Lefkeliler Hanı’nda gerçekleştirilen etkinlikte, konserler ve el işlerini üreten el sanatçılarının stantları yer aldı. DJ Hass-E özel plak koleksiyonu ile bir müzik dinletisi sunarken, Arda Gündüz, Trak, Grup Ötekiler ve Grup Üretim sahne aldı.

Etkinlik sonunda katılımcılara teşekkür eden Üretim Merkezi temsilcileri, festivali her yıl daha da geliştirerek, devam ettirmekte kararlı olduklarını ve emeğin sanatı için toplumcu gerçekçi sanat anlayışı ile çalışmalarına devam edeceklerini vurguladı.

