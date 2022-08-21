Farklı bir deneyim

Girne’nin tanınan isimlerinden, motosiklet tutkusuyla bilinen Akın Akı, farkındalık yaratmak için harekete geçti. Akı, motosiklet kullanımının yaygınlaşmasına ve gümrük vergilerinin makul düzeye indirilmesine dikkat çekmek düşük motor hacimli scooter ile Türkiye turuna çıktı. Kıbrıs'tan, Türkiye'ye motosikletle seyahat eden Akın Akı, önce deniz yolu ile Taşucu'na gitti. Diyalog’a konuşan Akı, önce deniz yolu ile Taşucu’na vardığını, 600 kilometre yol yaparak Eskişehir’e ulaştığını, bugün ise İstanbul’ doğru harekete geçeceğini söyledi. Düşük motor hacimli scooter ile uzun yola çok nadir çıkıldığını ifade eden Akı, “Motosikletinin kullanımın artması ve daha düşük gümrük vergilerinin alınmasına dikkat çekmek istiyorum” dedi.