Devlet baba bir yardım

Hüseyin ÇİÇEK

Zor süreçten geçtiğimiz bu günlerde, Gazimağusa’da yaşayan Ertan Kıraçoğlu isimli vatandaş tam bir insanlık dramı yaşıyor. İki böbreği de iflas eden ve haftanın 3 günü diyaliz makinesine bağlanarak hayatını sürdürebilen Kıraçoğlu, kimsesi olmaması nedeniyle hastaneye taksi ile gitmek zorunda. Hastanenin bazı köylerden diyaliz hastalarını servisle aldığını belirten Kıraçıoğlu, aynı ayrıcalığın kendisine tanınmadığını söyleyerek isyan etti.

İlaca mı vereyim taksiye mi?

Diyalog muhabirine çektiği sıkıntıyı aktaran Kıraçoğlu, 5 yıldır böbrek yetmezliği ile savaştığını, aynı zamanda kalp hastası da olduğunu ve son bir yıldır yatalak durumda olduğunu söyledi. Hastanenin Dipkarpaz’a kadar, köylerden diyaliz hastalarını servisle taşıdığını, Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin söz vermesine rağmen kendisinin servis ile alınmadığını söyleyen Kıraçoğlu, hastaneye gitmek için 40 TL taksi parası vermek durumunda olduğunu anlattı. Kıraçoğlu, eve dönüş için de 40 TL verdiği zaman, diyalize bağlandığı günün kendisine 80 liraya mal olduğunu ifade etti. Aylık sadece 2 bin TL maaşı olduğunu belirten Kıraçoğlu, “Taksiye mi para vereyim, ilaçlarıma mı?. Kullandığım ilaçlardan bir tanesi 270 TL. Beni hastaneye götürecek kimsem yok. Haftada 3 kez diyalize gidiyorum ve 240 TL taksi parası veriyorum. Dayanacak gücüm kalmadı, beni de servisle alsınlar” diyerek bakanlığa çağrıda bulundu.