Emiliy Ratajkowski karantinada yeni koleksiyonunu tanıttı

Emiliy Ratajkowski, plaj giyim markası Inamorata'nın yeni koleksiyonunu bu kez evinde karantinadayken tanıttı. Ürünleri giyip evinde fotoğraf çektiren Emily, koleksiyon için ön sipariş aldığını duyurdu...

Giyinmeyi sevmeyen, evde geçirdiği zamanın çoğunu neredeyse çıplak geçiren, seksi paylaşımlarıyla dikkat çeken Emily Ratajkowski, markası Inamorata’nın 2020 yaz koleksiyonunu evinde karantinadayken tanıttı…



Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2020, 12:13