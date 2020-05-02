1 Mayıs, yerin 72 metre altında düzenlenen Kıraç konseriyle kutlandı

İstanbul Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü yerin 72 metre altında düzenlenen Kıraç konseriyle kutladı.

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro inşaatının başlangıç noktası olan Gayrettepe şantiyesinde düzenlenen konseri, burada çalışan işçiler takip etti.

"Emek veriyoruz, alın terimiz İstanbul" sloganıyla yerin 72 metre altında düzenlenen konser öncesi konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, emekçi ve işçilerle birlikte İstanbul için hep birlikte çalıştıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 1 Mayıs'ın, 2009'dan bu yana resmi tatil olduğunu ifade eden Yerlikaya, "Bizler çalışmanın ibadet olduğuna inanıyoruz. Bugünümüzü ve yarınımızı işleyen tüm emekçilerimize daima hürmet ediyor, nasır tutan elleri öpüyor ve başımıza koyuyoruz. Çünkü Türkiye, işçisiyle emekçisiyle büyüktür. İstanbul'umuzda 4,5 milyon emekçi kardeşimiz bulunuyor. İstanbul onların ellerinde yükseliyor." şeklinde konuştu.

"Tünelin ucunda ışık göründü"

İstanbul'da yer altında çalışılan en derin şantiye olan Gayrette-İstanbul Havalimanı metro inşaatında işçilerle birlikte olduklarını dile getiren Yerlikaya, evde kalınan bugünlerde insanların moral ihtiyaçları için Kıraç konserini düzenlediklerini kaydetti.

