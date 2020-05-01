Suna ERDEN

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Onurhan istifa etti.

Onurhan, istifa mektubunun bir kopyasını dün sabah saat 11.00 sıralarında Başbakan Ersin Tatar’a, diğer kopyasını da Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy’a sundu.

Onurhan’ın istifası kabul edilirken, yerine eski bürokratlardan Selim Gökbörü’nün getirileceği belirtildi.

Konuyla ilgili Diyalog’a konuşan Başbakan Ersin Tatar, Onurhan’ın dün sabah kendisine istifa mektubu verdiğini doğruladı. Tatar, Onurhan’ın istifasının kabul edildiğini, yerine eski bürokratlardan Selim Gökbürü’nün atanacağını açıkladı.

Başbakan Tatar, “Uzun bir süre KIB-TEK’te hizmet veren Onurhan’a teşekkür ediyorum. Kendisi sadece KIB-TEK’te değil devletin çeşitli kurumlarında hizmet vermiş bir kişidir. Takdir edilecek bir isimdir. İstifa kendi seçimidir”dedi.

Tatar, Onurhan’ın istifasının son zamanlarda KIB-TEK’te ihalesiz alım yapma iddiaları ile ilgili olmadığını da sözlerine ekledi.

Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2020, 10:27