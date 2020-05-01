Açılacak işyerlerinde gereken önlemler açıklandı

4 Mayıs’ta açılacak işyerlerinde alınması gereken önlemler açıklandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Covid 19 salgını nedeniyle işyerlerinde alınması gereken önlemleri açıkladı.

İşyerlerinde uygulanması gereken genel önlemler ile birlikte inşaat şantiye alanları ve kapalı çalışma ortamı ile ofis alanları için uygulanması gereken önlemler için Bakanlık tarafından iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarına yol gösterecek kontrol listeleri hazırlandı.

35/2008 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasının 6. Maddesi uyarınca işverenler tarafından işyerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemleri ile COVİD-19 salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla faaliyette olan işyerlerinde alınması gereken ek önlemler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı web sitesinden ve sosyal medya hesaplarından kamuoyu ile paylaşıldı.

Kovid 19 salgını kapsamında işverenlerin sorumlu olup işyerlerinde uygulanması gereken genel önlemler ile birlikte inşaat şantiye alanları ve kapalı çalışma ortamı ile ofis alanları için uygulanması gereken önlemler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ait csgb.gov.ct.tr adresinden indirilebilecek.

Sağlık Bakanlığı’nın salgın önlemleri çerçevesinde belirleyeceği süreye bağlı olarak, işverenler Çalışma Dairesi tarafından yayınlanan söz konusu önlemleri yerine getirmekle yükümlü olacak.

(FG) “Kapalı Ofisler, Açılacak İşyerleri ve İnşaat Şantiyeleri’nde Alınması Gereken Önlemler” ayrı ayrı ek olarak verilecek.

Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2020, 11:02