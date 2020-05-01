‘Spor Şurası toplansın’

Ülkemizi ve dünyayı saran Coronavirüs kapsamında durdurulan spor organizasyonlarının önümüzdeki dönemde nasıl şekilleneceği konusunda spor adamları Spor Şurası’nın toplanarak karar almasını önerdi.

Şura’da gerçek anlamda planlama yapılabilir

Coronavirus sonrasında sporun geleceğini şekillendirmek için yasa ile Spor Şurası’nın toplanabileceğine dikkat çeken spor camiası bu sayede sporun geleceğini gerçek anlamda planlamasının yapılabileceği belirtildi.

Gelecek planlanabilir

Sporun içinde bulunduğu kaotik durum ve tesis yetersizliğinin gerçek ve realist yaklaşımlarla planlanabileceği belirtilen öneride bu konuda katkı koyabilecek çok değerli spor adamlarının da bu şurada yer alabileceği de dile getirildi.

Avrupa’da en üst komiteler planlama yapıyor

Avrupa’daki birçok ülkede sporun geleceğinin şura gibi üst komisyonlarda belirlendiği ve ülkemizde de böyle bir şuranın ülke sporuna büyük katkı sağlayacağı vurgulandı.

Spor ihtisas komitesi hayata geçirilmeli

Spor çevresi yasa ile oluşturulan Spor İhtisas Komitesi’nin de bir an önce hayata geçirilmesi gerektiği vurgulanırken geçmişte faal olan ve birçok hayati konuda spor adına öneriler ve projeler üreten Komisyonun da zaman geçirmeden faal hale getirilmesi gerektiği belirtildi.